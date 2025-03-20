Президент Украины Владимир Зеленский лжет, говоря о том, что Крым без Украины умирает. Об этом в Telegram-канале написал военкор Александр Коц, указав на то, что регион активно развивается и привлекает туристов.
В России ответили на заявление Зеленского об умирающем Крыме
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Бред этот подхватывают те кому он выгоден и далее его сопровождают и дополняют! Нам остаётся только отбиваться, противопоставить что то не можем, кроме как да это не правда. А очень многие верят, другие как то сомневаются!
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10 час.
Валерий Самойлов
Лгун со своей ложью должен быть изобличен!...
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8 час.
Зоя Гольдштаб
Пусть верят в этот бред те,кто оччень хочет в это верить....главное-У НАС ТАКИХ НЕТ,А ДО ОСТАЛЬНЫХ ДЕБИЛОВ НАМ ДО ФОНАРЯ!
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4 час.
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