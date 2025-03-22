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Царьград

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Операция «Поток»: паника в рядах ВСУ после успеха русских войск

Операция «Поток»: паника в рядах ВСУ после успеха русских войск

Российская операция «Поток» вызвала хаос среди ВСУ, что привело к приказам об отступлении. The Wall Street Journal отмечает, что действия русских войск спровоцировали панику.

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