Лучших келин выбрали в Мангистауской области

В Мунайлинском районе прошел областной конкурс «Пай, пай казақтың келіндері-ай» для популяризации обычаев и традиций унаследованных от наших предков, в котором прославляются патриотизм, достоинство, находчивость, интеллект, ответственность, передает пресс-служба акимата района.
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