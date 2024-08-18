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РАСПП: один из самых недружественных для РФ политиков отправляется на «свалку истории»

РАСПП: один из самых недружественных для РФ политиков отправляется на «свалку истории»

ru.wikipedia.org Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который считается одним из самых недружественных для РФ политиков, отправляется на «свалку истории», пишет Телеграм-канал Российско-Азиатского Союза промышленников предпринимателей.

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