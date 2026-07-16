Новый род бактерий назван в честь российского микробиолога

Новый род бактерий филума Acidobacteriota, обнаруженный и описанный исследователями из Стелленбошского университета в Южной Африке, получил название Dedyshia acidiphilia в честь известного российского микробиолога Светланы Николаевны Дедыш, заведующей лабораторией молекулярной экологии и филогеномики бактерий ФИЦ Биотехнологии РАН.
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