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Политика как она есть

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Новый род бактерий назван в честь российского микробиолога

Новый род бактерий назван в честь российского микробиолога

Новый род бактерий филума Acidobacteriota, обнаруженный и описанный исследователями из Стелленбошского университета в Южной Африке, получил название Dedyshia acidiphilia в честь известного российского микробиолога Светланы Николаевны Дедыш, заведующей лабораторией молекулярной экологии и филогеномики бактерий ФИЦ Биотехнологии РАН.

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