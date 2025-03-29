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Трушечкин о вере: «Стало стыдно быть крещеным безбожником – будто изнутри кто-то постучал. Господь повернул и привлек. Понял, что надо исправляться, разливал святую воду в храме на Крещение»

– На праздник Крещения прочел у вас в соцсети, что вы провели его в служении в храме. Как? – Накануне праздника в чате храма, прихожанином которого я являюсь, было предложено помогать наливать воду в емкости, которые приносят люди, наполнять чан водой, которую святит батюшка.

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