Более миллиона человек проголосовали в Москве в системе ДЭГ

В столице открыты все избирательные участки Согласно заявлению заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Александра Асафова, более одного миллиона граждан уже воспользовались возможностью проголосовать на выборах в столице через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ).