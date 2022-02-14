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Страшное происшествие случилось в детском саду в Хабаровском крае

Страшное происшествие случилось в детском саду в Хабаровском крае

До пяти лет лишения свободы грозит разнорабочему, работавшему в детском саду в Вяземском районе. 33-летнего местного жителя подозревают в краже компьютерной техники, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

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