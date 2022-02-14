Страшное происшествие случилось в детском саду в Хабаровском крае

До пяти лет лишения свободы грозит разнорабочему, работавшему в детском саду в Вяземском районе. 33-летнего местного жителя подозревают в краже компьютерной техники, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.