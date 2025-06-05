Политика как он...
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Политика как она есть

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NYT рассказала об «ответе Путина» на атаку Украины по аэродромам

NYT рассказала об «ответе Путина» на атаку Украины по аэродромам

Россия может «бомбардировками» ответить на атаку Украины по военным аэродромам. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на президента геополитической консалтинговой группы Eurasia Group Яна Бреммера.

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