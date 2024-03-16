Эксперт Меркурис: удар по "Кракену"* говорит о высоком уровне разведки РФ

Российская разведка обеспечивает армию данными, которые позволяют наносить чувствительные удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.
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