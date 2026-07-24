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В России указали на формирование новой коалиции в Европе

В России указали на формирование новой коалиции в Европе

В Евросоюзе на фоне обсуждения 21-го пакета антироссийских санкций начинает формироваться коалиция так называемых «средних держав», которые все чаще требуют учитывать свои национальные интересы, заявил сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.

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