В Евросоюзе на фоне обсуждения 21-го пакета антироссийских санкций начинает формироваться коалиция так называемых «средних держав», которые все чаще требуют учитывать свои национальные интересы, заявил сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.
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