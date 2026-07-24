В Евросоюзе на фоне обсуждения 21-го пакета антироссийских санкций начинает формироваться коалиция так называемых «средних держав», которые все чаще требуют учитывать свои национальные интересы, заявил сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.