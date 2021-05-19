Стэмкос: «Знаем, что Василевский — лучший вратарь в мире. В матче с «Флоридой» он это показал»

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал игру вратаря команды Андрея Василевского во втором матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли против «Флориды Пантерз».
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