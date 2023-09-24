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Андреас Обст: «Они в НБА могут называть себя как угодно. Германия – чемпион мира»

Атакующий защитник сборной Германии Андреас Обст так же не считает верным тот факт, что чемпионы НБА называют себя чемпионами мира.

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