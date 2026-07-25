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Царьград

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Путин: Омская область уменьшила проблемные дома до восьми

Путин: Омская область уменьшила проблемные дома до восьми

Губернатор Омской области Виталий Хоценко отчитался перед Владимиром Путиным о снижении количества проблемных домов с обманутыми дольщиками с более чем 30 до 8 к началу 2026 года.

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