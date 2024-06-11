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Российские семьи сэкономили на детских товарах 15 миллиардов долларов благодаря Avito

Российские семьи сэкономили на детских товарах 15 миллиардов долларов благодаря Avito

На открытии Петербургского международного экономического форума компания Avito представила арт-инсталляцию "Лошадь, хороший друг детства", которая ассоциируется со счастливым детством и процессом взросления.

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