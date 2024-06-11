Российские семьи сэкономили на детских товарах 15 миллиардов долларов благодаря Avito

На открытии Петербургского международного экономического форума компания Avito представила арт-инсталляцию "Лошадь, хороший друг детства", которая ассоциируется со счастливым детством и процессом взросления.
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