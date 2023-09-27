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Царьград

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Азербайджан обвёл США вокруг пальца, а ведь в Кремле предупреждали

Азербайджан обвёл США вокруг пальца, а ведь в Кремле предупреждали

Помощник Ильхама Алиева не поддержал идею о размещении в Карабахе международной наблюдательной миссии, на чём рьяно настаивают США26 сентября президент Азербайджана провёл телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

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АК
Андрей Кучменко
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