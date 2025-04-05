Учёные выяснили, что излучение чёрных дыр может способствовать зарождению жизни на планете

Ученые из Дартмутского колледжа и Университета Экстера выяснили, что излучение черных дыр, которое обычно считается разрушительным, может, наоборот, создавать условия для зарождения и развития жизни на планетах.
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