В Белгородской области 64 поврежденных предприятия получили 113 млн рублей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что более 60 предприятий в Шебекинском городском округе, поврежденных в результате обстрелов, получили 113 млн рублей в качестве компенсации ущерба.
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