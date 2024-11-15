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Жёстко попал под экскаватор. В Ростове-на-Дону на строительной площадке в Левенцовке погиб рабочий

Жёстко попал под экскаватор. В Ростове-на-Дону на строительной площадке в Левенцовке погиб рабочий

Строительный рабочий погиб из-за упавшего в котлован экскаватора. Спасатели не смогли вытащить мужчину из-под многотонной машины.

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