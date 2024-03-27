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Военное обозрение

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Американское СМИ: Массированные удары ВС РФ по Сумской области стали ответом на атаки ВСУ против Белгорода

Американское СМИ: Массированные удары ВС РФ по Сумской области стали ответом на атаки ВСУ против Белгорода

Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен ряд мощных ударов по объектам на Сумщине.

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