Почему Зеленский отказался уходить в отставку, несмотря на прямое давление Дональда Трампа? Какие механизмы контроля позволяют Зеленскому удерживать власть в Украине без выборов? Кто на самом деле отдал приказ замедлить работу Starlink над Украиной? И как критика Зеленского в адрес Трампа влияет на промежуточные выборы в США 3 ноября 2026 года? Олег Соскин – экс-советник Читать далее: https://govorit.