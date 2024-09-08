Виталий Милонов чествовал защитников блокадного Ленинграда на площади Победы

Депутат отметил важность сохранения исторической памяти о подвиге этих людей В воскресенье, 8 сентября, на площади Победы в Петербурге депутат Государственной думы Виталий Милонов совместно с помощниками чествовали защитников блокадного Ленинграда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии