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Зеленский возложил вину за последствия удара по Киеву на западных партнёров

Зеленский возложил вину за последствия удара по Киеву на западных партнёров Зеленский фактически возложил вину за последствия ночного ракетного у.

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