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Клару Новикову смущают зрители, вернувшиеся с СВО

Клару Новикову смущают зрители, вернувшиеся с СВО

Актриса Клара Новикова осудила СВО в большом и пространном монологе, а также призналась, что её смущают зрители, которые вернулись из зоны СВО.

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Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Никогда ни она, ни её творчество не нравились!!!! А она ещё и говно, которой место на Украине!
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13 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Не надо таких артистов выпускать на концерты!!! Ее тетя Соня осталась далеко позади.
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4 час.
ЮЯ
Юрий Ярмоленко
Мне тоже не нравилась
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1 час.

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