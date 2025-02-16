Победа Amazon — работники ритейлера отказались вступать в профсоюз

Работники Amazon в Северной Каролине отказались вступать в профсоюз. Это означает победу ритейлера, который решительно выступает против организованного труда на своих предприятиях по всей территории Соединенных Штатов, пишет Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)