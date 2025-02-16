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Победа Amazon — работники ритейлера отказались вступать в профсоюз

Победа Amazon — работники ритейлера отказались вступать в профсоюз

Работники Amazon в Северной Каролине отказались вступать в профсоюз. Это означает победу ритейлера, который решительно выступает против организованного труда на своих предприятиях по всей территории Соединенных Штатов, пишет Reuters.

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