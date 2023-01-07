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Елизавета Каплина: «Мне с детства нравилась игра на барабанах. Теперь хожу на занятия – в межсборье или в отпуске»

Российская биатлонистка Елизавета Каплина рассказала об увлечениях. – Ты играешь на барабанах – откуда это увлечение? – Классе в шестом у нас девчонки создали свою группу, но я в нее не попала, потому что была занята тренировками.

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