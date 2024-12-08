«На снимке можно увидеть Юпитер таким, каким он виден невооруженным взглядом»: фото газового гиганта, сделанное с борта МКС

7 декабря Юпитер вступил в противостояние с Землей и находится максимально близко к нашей планете. Этим обстоятельством воспользовался космонавт Роскосмоса Иван Вагнер: он заснял газовый гигант прямо через иллюминатор МКС.
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