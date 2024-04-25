Минпросвещения России расширяет международное взаимодействие с учетом глобальных трендов в образовании

Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов выступил на тематических сессиях Международного бизнес-форума «Мир возможностей», который состоялся в городе Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).
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