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Минпросвещения России расширяет международное взаимодействие с учетом глобальных трендов в образовании

Минпросвещения России расширяет международное взаимодействие с учетом глобальных трендов в образовании

Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов выступил на тематических сессиях Международного бизнес-форума «Мир возможностей», который состоялся в городе Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

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