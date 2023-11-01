Тренер "Спартака" Абаскаль призвал изменить правило пробития пенальти

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль после поражения в матче шестого тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ против "Краснодара" заявил, что его правило, согласно которому бьющему пенальти игроку не разрешается во время разбега совершать более одного касания.