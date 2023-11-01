Тренер "Спартака" Абаскаль призвал изменить правило пробития пенальти

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль после поражения в матче шестого тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ против "Краснодара" заявил, что его правило, согласно которому бьющему пенальти игроку не разрешается во время разбега совершать более одного касания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии