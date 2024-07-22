В США для расследования покушения на Трампа сформирована специальная комиссия

Бывшие высокопоставленные представители Министерства внутренней безопасности США, а также действующие сотрудники правоохранительных органов войдут в состав специальной комиссии, которая будет расследовать обстоятельства покушения на Дональда Трампа.
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