Шесть челябинских компаний попали в новые санкционные списки США

Шесть компаний Челябинской области пополнили новый санкционный список минфина США. Как следует из опубликованного перечня американского управления по контролю за иностранными активами, пять компаний работают в Челябинске, одна — в Магнитогорске.
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