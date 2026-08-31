Вздутая крышка — не единственный признак: как распознать ботулизм в домашних заготовках

Август традиционно считается сезоном варенья, солений и домашних закруток. Однако врач-терапевт Евгений Тарасов предупреждает в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня»: такие заготовки могут стать источником ботулизма — тяжелого заболевания, которое поражает нервную систему и в тяжелых случаях приводит к нарушению дыхания.