Вздутая крышка — не единственный признак: как распознать ботулизм в домашних заготовках

Август традиционно считается сезоном варенья, солений и домашних закруток. Однако врач-терапевт Евгений Тарасов предупреждает в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня»: такие заготовки могут стать источником ботулизма — тяжелого заболевания, которое поражает нервную систему и в тяжелых случаях приводит к нарушению дыхания.
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