Петербуржцам рассказали, как спастись от карманников в общественном транспорте

Чаще всего мошенники используют несколько популярных схем, чтобы добраться до чужих ценностей. С наступлением осени карманники в общественном транспорте начинают орудовать с особой наглостью, поскольку за несколькими слоями одежды жуликам легче украсть и остаться незамеченными.