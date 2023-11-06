Петербуржцам рассказали, как спастись от карманников в общественном транспорте

Чаще всего мошенники используют несколько популярных схем, чтобы добраться до чужих ценностей. С наступлением осени карманники в общественном транспорте начинают орудовать с особой наглостью, поскольку за несколькими слоями одежды жуликам легче украсть и остаться незамеченными.
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