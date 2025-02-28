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Диктатура казённого патриотизма

Диктатура казённого патриотизма

В России начинает устанавливаться диктатура казённого патриотизма. И она с каждым днём, с каждым праздником становится всё менее человечной и всё более политизированной.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Российская массовая культура, что до СВО,что во время проведения СВО,что после СВО останется лубочной со скрытыми от широкой публики новыми течениями которыми будет увлекаться молодёжь. И это будет продолжаться пока у нас в телевизоре рулят типы подобные Эрнсту.
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14 час.
SI
Sergey Ivanov
30 лет назад формализм и казенщина убили коммунизм, превратив идею социальной справедливости в посмешище. Сейчас то же самое происходит с патриотизмом. Очень скоро это слово, означающее вообще- то «любовь к Родине», будет вызывать в народе только чувство брезгливости... Не надо считать народ тупым быдлом! Народ прекрасно понимает, что власть денежных мешков никогда не будет властью патриотической. И народ прекрасно видит всю фальшь этих заигрываний власти в «патриотизм». На деле, власть просто ищет рычаги управления народом, с помощью которых можно этот народ направить в нужное власти направление.... А Родина здесь ни при чем.
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13 час.
Э
Эмма
💯👍🏻
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10 час.
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