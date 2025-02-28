Диктатура казённого патриотизма

Российская массовая культура, что до СВО,что во время проведения СВО,что после СВО останется лубочной со скрытыми от широкой публики новыми течениями которыми будет увлекаться молодёжь. И это будет продолжаться пока у нас в телевизоре рулят типы подобные Эрнсту.

SI

Sergey Ivanov

30 лет назад формализм и казенщина убили коммунизм, превратив идею социальной справедливости в посмешище. Сейчас то же самое происходит с патриотизмом. Очень скоро это слово, означающее вообще- то «любовь к Родине», будет вызывать в народе только чувство брезгливости... Не надо считать народ тупым быдлом! Народ прекрасно понимает, что власть денежных мешков никогда не будет властью патриотической. И народ прекрасно видит всю фальшь этих заигрываний власти в «патриотизм». На деле, власть просто ищет рычаги управления народом, с помощью которых можно этот народ направить в нужное власти направление.... А Родина здесь ни при чем.