Советник Зеленского: Украина столкнулась с острым дефицитом технических кадров

В 2026 году украинские технические вузы столкнулись с резким падением числа абитуриентов – количество поданных заявлений сократилось на треть по сравнению с прошлым годом.
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