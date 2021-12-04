Страна и люди

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Голос Баку: «Молодец Пашинян, всю грязную работу взял на себя»

Голос Баку: «Молодец Пашинян, всю грязную работу взял на себя»

Путин, Алиев и Пашинян договорились о демаркации армяно-азербайджанской границы. В Сочи прошли переговоры президентов России и Азербайджана с премьер-министром Армении — стороны обсуждали дальнейшее урегулирование конфликта между Ереваном и Баку.

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