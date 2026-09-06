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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тюкавин получил прямую красную за удар локтем в шею Джику на 72-й минуте матча со «Спартаком»

Нападающий « Динамо » Константин Тюкавин получил прямую красную карточку в матче со « Спартаком » в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:1, второй тайм).

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