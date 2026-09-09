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Царьград

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Минприроды отчиталось об отстреле 40 медведей в Красноярском крае

Минприроды отчиталось об отстреле 40 медведей в Красноярском крае

В Красноярском крае за сутки отстреляно около 40 медведей, угрожающих населённым пунктам. Эксперты сообщают об избытке численности бурых медведей, что повышает риск для жителей.

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