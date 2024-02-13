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Крымская газета

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  • Леонид Никулин
    ох какой нужен контроль за этими деньгами!!!дай то бог  чтоб все вышло не как всегда..Крым получит 6 мл...
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    О чём статья ?В Крыму за год ус...

Какой сегодня праздник: 14 февраля

Какой сегодня праздник: 14 февраля

Сегодня, 14 февраля отмечаютМеждународный день дарения книг Начиная с 2012 года, 14 февраля отмечается Международный день дарения книг или Международный день книгодарения, который объединяет всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению.

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