У Украины впереди война, необходимо готовиться к ней. Для этих целей нужна передышка на фронте. В период перемирия с Россией, следует сменить власть на Украине на людей, которые будут интенсивно готовиться к войне с РФ.
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