Родители нежелательно пребывающих в РФ детей-иностранцев получат такой же статус

Решение о нежелательности пребывания или проживания иностранца или лица без гражданства в РФ также может быть принято, если человек создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, общественному порядку или здоровью населения МОСКВА, 24 декабря.
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