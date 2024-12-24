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Родители нежелательно пребывающих в РФ детей-иностранцев получат такой же статус

Решение о нежелательности пребывания или проживания иностранца или лица без гражданства в РФ также может быть принято, если человек создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, общественному порядку или здоровью населения МОСКВА, 24 декабря.

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