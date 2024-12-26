Седокова подверглась обвинениям первой жены Яниса Тиммы: «Янис был миллионером, а через 3 года не мог платить минимальные алименты»

Тимма ушел из жизни, но у него остался маленький сын от Саны Оши, которого он безумно любил. При хороших временах мужчина платил своему ребенку достойные алименты, однако, был у баскетболиста и тот период, когда у него в момент кончились все деньги.
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