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Царьград

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ООН: В Ормузском проливе погибли 22 моряка из-за конфликта США и Ирана

ООН: В Ормузском проливе погибли 22 моряка из-за конфликта США и Ирана

В Ормузском проливе зафиксировано 80 нападений на международные суда с 28 февраля. Погибли 22 моряка.

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