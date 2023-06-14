Аргументы недели

98 690 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Александр Лукашен...
  • Геннадий Бережнов
    Высказывание получило всеобщее осуждение.  Читаешь эти осуждения, озабоченности и т.д. и понимаешь как сегодня полити...Захарова заявила,...
  • Владимир Алтайцев
    Когда-то и Путин  пожимал руки  западным паскудам.Александр Лукашен...

Захарова заявила, что Франции следует рассказать, зачем Макрон хочет посетить саммит БРИКС

Захарова заявила, что Франции следует рассказать, зачем Макрон хочет посетить саммит БРИКС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 14 июня, заявила, что власти Франции должны рассказать, зачем президент страны Эммануэль Макрон хочет посетить саммит БРИКС в ЮАР.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх