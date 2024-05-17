Куда сходить: интересные мероприятия 18 мая в Крыму

ТРАНСЛЯЦИЯ ФИЛЬМА Дом-музей А. П. Чехова в Ялте ( Ялта, ул Кирова, д 112) Трансляция фильма «Летят журавли» 12+ 18 мая 2024 16:00 В виртуальном концертном зале Белой дачи ко Дню депортации народов Крыма, состоится показ легендарной военной драмы «Летят журавли», 1957 года, режиссера Михаила Калатозова.
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