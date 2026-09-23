Дискредитация выборов в России как элемент гибридной войны Запада

Дмитрий РОДИОНОВ По многочисленным, но совпадающим оценкам ряда политических деятелей и экспертов, Россия в нынешнюю кампанию выборов в Госдуму ощущает особенно сильные попытки Запада вмешаться в процесс, оказать на него негативное воздействие.
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