Добролюбовка приглашает архангелогородцев на праздничные мероприятия

Программа началась ещё 21 декабря с разговора о всеми любимом новогоднем фильме — «Иронии судьбы»Начало следующего года не обойдется без горячо любимого северянами литературно-музыкального вечера «Зимняя песня», посвященного Николаю Рубцову.