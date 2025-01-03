Отдан приказ о задержании 16 военнослужащих ВВС южноамериканской страны после исчезновения четырех детей

Судья в Эквадоре отдал приказ о задержании 16 военнослужащих военно-воздушных сил, обвиняемых в причастности к исчезновению четырех детей, чьи обугленные останки были обнаружены через несколько недель после того, как их насильно посадили в военную патрульную машину против их воли.