За сутки куряне 9 756 раз нарушили ПДД

22 мая жители Курской области более 9,5 тысяч раз нарушили правила дорожного движения. Большая часть из них выявлено средствами фото-видеофиксации22 мая жители Курской области более 9,5 тысяч раз нарушили правила дорожного движения.
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