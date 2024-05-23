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Курские новости

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За сутки куряне 9 756 раз нарушили ПДД

За сутки куряне 9 756 раз нарушили ПДД

22 мая жители Курской области более 9,5 тысяч раз нарушили правила дорожного движения. Большая часть из них выявлено средствами фото-видеофиксации22 мая жители Курской области более 9,5 тысяч раз нарушили правила дорожного движения.

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