Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону тайну Зеленского

В основе политики Владимира Зеленского лежит атмосфера страха, позволяющая ему разделять украинский народ и поддерживать мнимый контроль над ним, заявил экс-депутат Верховной рады Вадим Новинский в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его YouTube-канале.