Русская весна
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Русская весна

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Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону тайну Зеленского

Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону тайну Зеленского

В основе политики Владимира Зеленского лежит атмосфера страха, позволяющая ему разделять украинский народ и поддерживать мнимый контроль над ним, заявил экс-депутат Верховной рады Вадим Новинский в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его YouTube-канале.

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Комментарии
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Eduard
Нет,наивность украинцев всё ещё ждущие некие ценности!
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3 час.
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